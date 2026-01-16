Trovato con la cocaina nel giubbotto denunciato dalla polizia

Nella serata di mercoledì, la Polizia di Caserta ha denunciato un uomo trovato in possesso di cocaina nel giubbotto. L’intervento rientra nelle attività di controllo finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’individuazione e la denuncia sono parte delle misure adottate per garantire la sicurezza pubblica e prevenire comportamenti illeciti sul territorio.

Nella sera di mercoledì, la Polizia di Stato di Caserta ha denunciato un uomo ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, in seguito ad accertamenti investigativi inerenti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, le.

