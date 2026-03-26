La Polizia di Stato sequestra beni ad un imprenditore a Napoli

La Polizia di Stato ha eseguito un sequestro di beni nei confronti di un imprenditore a Napoli, in applicazione di un decreto emesso dall'autorità giudiziaria. L'operazione si è svolta in diverse località della città e ha coinvolto vari beni immobili e mobili intestati all'imprenditore. L'azione fa parte di un'indagine in corso relativa a presunti illeciti finanziari.

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un decreto di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca di beni, emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione nei confronti di un imprenditore 61enne indiziato di appartenenza a contesti di criminalità organizzata nell’ambito del territorio di Napoli, in particolare nei quartieri cittadini di Sant’Erasmo e San Giovanni a Teduccio, con interessi economico-criminali consolidati anche sull’importante arteria di via Nuova Marina nonché nell’area del Porto di Napoli. Sequestrati beni immobili, tra cui un’abitazione, diverse autorimesse eo posti auto ubicati nel Centro... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Polizia di Stato sequestra beni ad un imprenditore a Napoli Articoli correlati Clan Troncone di Fuorigrotta, la Polizia sequestra beni per 5milioni di euroIl sequestro su proposta del Questore di Napoli dopo gli accertamenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli Nell’aprile del... Confiscati beni per 30 milioni ad un imprenditore casertanoCon il provvedimento odierno è stata confermata la confisca, che segue il sequestro eseguito nel 2022, disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua... Video DIA: Operazione DIA confisca definitiva dei beni riconducibili ad un imprenditore casertano Approfondimenti e contenuti su La Polizia di Stato sequestra beni ad... Temi più discussi: Arrestati due latitanti per omicidio e tentato omicidio; PRATO - ARMI CLANDESTINE, DROGA E DENARO CONTANTE: DOPPIO ARRESTO DELLA POLIZIA DI STATO; Roma: a 13 anni dalla scomparsa ricordato Antonio Manganelli; La Polizia di Stato a Bolzano denuncia otto persone nel corso dei controlli del fine settimana. Reggio Calabria: la Polizia di Stato incontra gli studenti del San Vincenzo de’ Paoli per parlare di legalità e rispettoUna mattinata di dialogo tra gli agenti della Squadra Volante e gli studenti di Reggio Calabria per sensibilizzare i giovani sui temi del bullismo, del rispetto delle regole e della tutela delle categ ... ilmetropolitano.it Infrange la vetrata di un negozio e fugge con l'incasso: 20enne pluripregiudicato fermato dalla poliziaBOLZANO. La notte scorsa un intervento della Squadra Volante della Polizia di Stato ha portato all'arresto di un cittadino straniero di 20 anni, colto in flagranza di reato subito dopo aver messo a se ... ildolomiti.it Operazione “ ” della Polizia di Stato nel capoluogo. Giro di vite su parcheggiatori abusivi, colti sul fatto mentre agevolavano le manovre di parcheggio ad alcuni automobilisti chiedendo in cambio piccole somme denaro. Tutti, già destinatari d - facebook.com facebook