Clan Troncone di Fuorigrotta la Polizia sequestra beni per 5milioni di euro

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Napoli. Il provvedimento riguarda beni intestati a Troncone Luigi, ritenuto affiliato al clan Troncone di Fuorigatta. Il sequestro ha coinvolto un patrimonio stimato in circa 5 milioni di euro. Le autorità hanno confiscato vari beni appartenenti all’indagato.

Il sequestro su proposta del Questore di Napoli dopo gli accertamenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli Nell’aprile del 2025 al 36enne sono stati contestati reati che attengono alla gestione delle piazze di spaccio, direttamente o mediante l’imposizione del pizzo, al traffico di sigarette di contrabbando, alle estorsioni – in particolare quelle a carico delle attività operanti nell’area dello stadio “Diego Armando Maradona”, avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p.. Il decreto di sequestro emesso dall’Autorità Giudiziaria ha colpito un articolato compendio patrimoniale ritenuto nella disponibilità effettiva del Troncone e da lui acquisito in un arco temporale compatibile con le epoche della conclamata pericolosità sociale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Napoli, racket e contrabbando: sequestrati beni per 5 milioni di euro a uomo del clan TronconeUna fortuna immensa accumulata quasi sicuramente con l'imposizione del pizzo, la droga e il contrabbando di sigarette. Leggi anche: Mafia, colpo al clan di Manfredonia: sequestrati beni per un milione di euro tra Puglia e Lombardia Contenuti utili per approfondire Clan Troncone di. Argomenti discussi: Il fedelissimo del boss collabora, svelati i segreti del clan Troncone. Sequestro di beni a clan TronconeSequestro di beni milionario a Luigi Troncone, 36 anni, boss del clan omonimo attivo nei quartieri napoletani di Soccavo e Fuorigrotta, coinvolto ad aprile dello scorso anno in una blitz con 24 ... ilroma.net Scacco al clan Troncone: sigilli al tesoro da 5 milioni del boss che voleva lucrare sulla festa ScudettoColpo al cuore finanziario della cosca dell'area flegrea. La Divisione Anticrimine di Napoli confisca beni per 5 milioni di euro a Luigi Troncone, 36enne elemento di spicco del clan e cognato dello st ... cronachedellacampania.it