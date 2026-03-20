La spina dorsale della competitività italiana
La competitività italiana dipende anche dal funzionamento del suo sistema elettrico, che deve garantire sicurezza ed efficienza. Le infrastrutture energetiche sono un elemento chiave per sostenere le attività economiche e i consumi quotidiani. La rete di distribuzione e produzione elettrica rappresenta un punto centrale per assicurare continuità nelle forniture e mantenere elevati standard di affidabilità.
La competitività di un Paese come l’Italia passa anche dalla sicurezza e dall’efficienza del suo sistema elettrico. Lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, infatti, insieme all’integrazione di fonti rinnovabili e accumuli, rappresenta una leva chiave per raggiungere i target ambientali, migliorare la sicurezza energetica e ridurre i costi. Una consapevolezza che ha permesso di compiere negli ultimi tempi importanti passi in avanti. Nel 2025, in effetti, la produzione da fonti rinnovabili ha raggiunto in Italia e in Europa livelli record, grazie alla continua crescita di fotovoltaico ed eolico guidata dal significativo calo dei costi di tali tecnologie. 🔗 Leggi su Tpi.it
Articoli correlati
Il Veneto celebra le donne, Stefani: «La spina dorsale della nostra comunità»«È il genio femminile la forza capace di trasformare un problema in una soluzione, una fragilità in dono e punto di forza.
È il Napoli dei gregari, sono loro la spina dorsale della squadra di ConteDa Juan Jesus a Rrahmani, da Elmas a Spinazzola, sono loro l'architrave di questa squadra che ha vinto due scudetti in tre anni Più che una partita...
Guida Completa al Bando Digitalizzazione PMI Lazio 2025: Un'Opportunità da 15 Milioni di Euro
Altri aggiornamenti su spina dorsale
Temi più discussi: Rinnovabili globali verso il raddoppio della capacità entro il 2031: solare e AI guidano la nuova economia energetica; Khark sotto attacco: Trump punta la spina dorsale dell’Iran; Come fanno i gatti ad atterrare sempre sulle zampe; Leonardo svela nuovo piano: previsti 142 miliardi di ordini al 2030.
Energia solare spina dorsale della nuova economia elettrica globale. Crescita guidata da AI e data centerRinnovabili globali verso il raddoppio della capacità entro il 2031: solare e AI guidano la nuova economia energetica La transizione energetica globale accelera. Nei prossimi cinque anni la capacità i ... key4biz.it
Pistorius, la Germania sia la spina dorsale della deterrenzaLa Germania deve mirare a diventare la spina dorsale della deterrenza e della difesa convenzionale insieme ad altri partner. Lo afferma Boris Pistorius, il ministro della Difesa tedesco, arrivando ... ansa.it
RE-CALL Via crucis del Foggia Calcio Tappa a Cava dei Tirreni: senza vero centravanti, manca spina dorsale. Scopri i dettagli https://www.lattacco.it/it/sport/23-calcio/50671-la-via-crucis-del-foggia-calcio-tappa-a-cava-dei-tirreni-senza-vero-centravanti-ma - facebook.com facebook