La spina dorsale della competitività italiana

La competitività italiana dipende anche dal funzionamento del suo sistema elettrico, che deve garantire sicurezza ed efficienza. Le infrastrutture energetiche sono un elemento chiave per sostenere le attività economiche e i consumi quotidiani. La rete di distribuzione e produzione elettrica rappresenta un punto centrale per assicurare continuità nelle forniture e mantenere elevati standard di affidabilità.

La competitività di un Paese come l’Italia passa anche dalla sicurezza e dall’efficienza del suo sistema elettrico. Lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, infatti, insieme all’integrazione di fonti rinnovabili e accumuli, rappresenta una leva chiave per raggiungere i target ambientali, migliorare la sicurezza energetica e ridurre i costi. Una consapevolezza che ha permesso di compiere negli ultimi tempi importanti passi in avanti. Nel 2025, in effetti, la produzione da fonti rinnovabili ha raggiunto in Italia e in Europa livelli record, grazie alla continua crescita di fotovoltaico ed eolico guidata dal significativo calo dei costi di tali tecnologie. 🔗 Leggi su Tpi.it

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