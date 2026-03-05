A Viterbo si è svolto questa mattina un convegno organizzato dai conservatori europei, che ha visto la partecipazione di rappresentanti provenienti da diversi paesi. L’evento ha affrontato temi legati all’identità culturale, alla presenza cristiana e alla competitività economica del continente. La discussione si è concentrata sulle sfide attuali e sulle strategie per preservare i valori tradizionali europei.

VITERBO. L’Europa che riflette sulle proprie radici culturali, sulla identità cristiana e sulla necessità di rafforzare la competitività economica si è ritrovata questa mattina nel cuore della Tuscia. All’hotel Niccolò V si è svolto il convegno promosso dal gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr) dal titolo “Tra pietra e spirito: valori, radici e tradizioni nel rilancio della competitività e della coesione dell’Europa”, un appuntamento che ha riunito esponenti politici, istituzionali e accademici provenienti da diversi Paesi europei. L’iniziativa è stata organizzata dalla vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tra pietra e spirito, i conservatori europei a Viterbo: identità e competitività al centro del convegno Ecr

Ecr incontra il presidente del Cile Kast: “Rafforziamo l’asse dei governi conservatori”Il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) ha ospitato oggi al Parlamento europeo il Presidente eletto della Repubblica del Cile, José...

“Come sarebbe l’Europa senza i conservatori?”: il confronto di Ecr party sulle sfide dell’OccidenteCome sarebbe l’Europa senza i conservatori? Da questa domanda, posta dal segretario generale del Partito ECR Antonio Giordano, è nato il panel...

Tutto quello che riguarda Tra pietra e spirito i conservatori....

Temi più discussi: Tra pietra e spirito: valori, radici e tradizioni nel rilancio della competitività e della coesione dell’Europa; Europa, sfide e radici: tre giorni di lavori del Gruppo ECR a Viterbo e Assisi; Ue, FdI-Ecr: valori e radici europei, conferenza del Gruppo ECR a Viterbo con Brunetta (VIDEO); Visita istituzionale del Prefetto di Viterbo, Sergio Pomponio, a Cellere.

Tra pietra e spirito, i conservatori europei a Viterbo: identità e competitività al centro del convegno EcrVITERBO. L’Europa che riflette sulle proprie radici culturali, sulla identità cristiana e sulla necessità di rafforzare la competitività economica si è ... thesocialpost.it

Oggi a Viterbo il convegno dell'Ecr 'Tra pietra e spirito'(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Si è tenuta questa mattina nell'hotel Niccolò V di Viterbo, la conferenza-convegno del Gruppo dei Conservatori e Riformisti al Parlamento europeo, dal titolo Tra pietra e spir ... msn.com

Grazie Viterbo! E adesso di corsa a votare e a far votare SÌ! Il 22 e 23 marzo scriviamo una nuova pagina di storia, riformiamo la giustizia! - facebook.com facebook