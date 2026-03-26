Con l’arrivo della primavera, si intensificano anche le presenze turistiche in città, nonostante le temperature non siano ancora estive. Tuttavia, alcuni problemi legati alla presenza di buttadentro continuano a essere segnalati come un danno d’immagine per il centro urbano. La questione riguarda soprattutto l’impatto di queste figure sulla vivibilità e sulla percezione della città da parte dei visitatori.

La stagione primaverile è alle porte – almeno da un punto di vista delle presenze turistiche, per quanto le temperature dicano ben altro. – e l’arrivo dei primi visitatori dall’estero (ci sono molti spagnoli in questi momento, ma anche francesi e dai paesi del centro-nord Europa) ha liberato i freni ai ‘buttadentro’ che – nonostante l’ordinanza di divieto del Comune – sono tornati pesantemente in azione fuori dai locali del centro; in modo particolare in piazza Anfiteatro e nella strade adiacenti, dove proliferano numerosi locali e ristoranti. Nell’edizione di ieri abbiamo dato conto della lamentale di un turista che ha raccontato di una visita particolarmente sgradita proprio in Anfiteatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ‘piaga’ dei buttadentro “Danno d’immagine per la città“

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