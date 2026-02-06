La Regione Veneto ha deciso di fare ricorso in Appello contro una sentenza che le attribuisce un danno d’immagine legato alla vicenda Pfas. La Regione insiste nel suo tentativo di ribaltare la decisione e difendere la propria posizione nel caso che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

La Regione del Veneto ha comunicato che presenterà ricorso alla Corte d’Assise d’Appello per ottenere il riconoscimento del danno d’immagine subito a seguito della vicenda Pfas.La decisione è stata assunta dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore agli Affari legali Filippo Giacinti. È.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Regione Veneto

Un appello proveniente da Verona invita le amministrazioni italiane a vietare l’uso dei Pfas, sostanze chimiche persistenti note come “inquinanti eterni”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Regione Veneto

Argomenti discussi: PFAS: la Regione Veneto fa appello per il danno d’immagine subito dalla vicenda; Pfas, in Piemonte sospesa la legge regionale che proteggeva i fiumi; Regione Veneto ricorre in appello per vicenda Pfas: Danno di immagine; Pfas, la Regione del Veneto va in appello.

Pfas, la Regione Veneto ricorre in Appello per il danno d'immagine«La vicenda Pfas ha avuto un impatto che va ben oltre i confini provinciali e ha inciso sull’immagine e sull’affidabilità dell’istituzione regionale», ha sottolineato l'assessore agli Affari legali Fi ... veronasera.it

Veneto. Emergenza Pfas: verso la nomina di Nicola Dell’Acqua a commissarioDirettore dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Dell’Acqua è stato commissario straordinario dell’Emergenza depurazione in Campania, soggetto attuatore per le ... quotidianosanita.it

Regione #Veneto ricorre in appello per vicenda Pfas: "Danno di immagine" facebook

5/2/26. "Arriva Veneto",per carenza d'autisti,ottiene dalla Regione di subappaltare la tratta Chioggia-Venezia a "La Linea". Ma il consigliere Montanariello mette in guardia: esternalizzare servizi per inviare autisti alle linee dei Giochi olimpici danneggia i clienti x.com