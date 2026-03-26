In un clima di tensione politica, il governo annuncia le dimissioni di una ministra chiave, mentre si susseguono incontri tra leader politici e figure di rilievo. La crisi si aggrava dopo che un’alleata di primo piano viene sostituita. La situazione si fa sempre più complessa con segnali di divisione all’interno del partito di maggioranza, tra spinte all’unità e tentazioni di tornare alle urne.

Santanchè si dimette, si pensa a Malagò e a Sara Kelany per sostituire Delmastro. La crisi di Lega e del partito della premier. Il panico a Chigi Meloni falcia i tacchi a spillo. Si dimette Daniela Santanchè. Rotola la terza testa dopo incontri con Ignazio La Russia, che le dice, da vinto: “E’ finita. Non riesco più a difenderti. Lascia”. Al suo posto, il nome è quello di Giovanni Malagò. Alla Giustizia, al posto di Delmastro, Sara Kelany che però si fa piccola, modesta e frena: “Sono solo una deputata”. Si è aperto il vaso. E’ la peste. Arrivano le dimissioni della ministra ma sono alla Aldo Moro, la mia cipria ricadrà su di voi. Arrivano con una nota di Santanchè: “Il mio certificato penale è immacolato”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La peste di Meloni: epurazioni, la tentazione urne, la falce e FdI spaccata

Articoli correlati

Vandalizzata la sede di FdI a Roma, falce e martello e scritta “fascisti di me***”. La reazione: “Clima d’odio”Vandalizzata nella notte la storica sede di Fratelli d’Italia della Garbatella a Roma, frequentata in gioventù anche da Giorgia Meloni.

Leggi anche: La telefonata Meloni-Santanchè e i timori per le inchieste dei pm. Tentazione di chiederne la rimozione al Quirinale

Una raccolta di contenuti su La peste di Meloni epurazioni la...

Temi più discussi: La peste di Meloni: epurazioni, la tentazione urne, la falce e FdI spaccata; La peste putiniana. La mappa italiana dei nuovi untori (17.03.2026); Campagna elettorale imbarazzante per la riforma che non riforma: mancano solo le invasioni di cavallette; Fisco, Meloni Nel triennio 2023-2025 recuperati oltre 100 miliardi di euro.

La peste di Meloni: epurazioni, la tentazione urne, la falce e FdI spaccataSantanchè si dimette, si pensa a Malagò e a Sara Kelany per sostituire Delmastro. La crisi di Lega e del partito della premier. Il panico a Chigi ... ilfoglio.it

Meloni, il capolinea della propagandaDopo il referendum la carrozza dalla quale la premier salutava il popolo plaudente si è rivelata per quella che è: una zucca ... repubblica.it

Che delusione, Daniela Garnero detta Santanchè. Quando Meloni ti ha chiesto (con tre anni di ritardo) di avere “sensibilità istituzionale”, la tua risposta ieri sera è stata strepitosa: “Io non ho sensibilità”. Un autoritratto mascherato da battuta. Ti sei imbullonata a - facebook.com facebook

Via #Santanché, #Meloni chiude il cerchio. “Dimostrato che non ci sono sacche di impunità” x.com