Vandalizzata la sede di FdI a Roma falce e martello e scritta fascisti di me*** La reazione | Clima d’odio

La sede di Fratelli d’Italia a Roma, nella zona della Garbatella, è stata vandalizzata nella notte. Un gruppo di sconosciuti ha imbrattato il muro con una falce e martello e la scritta “fascisti di me***”. La polizia sta indagando, mentre il partito condanna l’atto e parla di un clima d’odio crescente. La sede, che ha un forte valore simbolico e storico, è stata presa di mira ancora una volta.

Vandalizzata nella notte la storica sede di Fratelli d'Italia della Garbatella a Roma, frequentata in gioventù anche da Giorgia Meloni. Lo fanno sapere Paolo Trancassini e Marco Perissa, deputati di Fratelli d'Italia e rispettivamente coordinatore regionale e coordinatore romano del partito. "Condanniamo con assoluta fermezza il vile atto di vandalizzazione ai danni della sede di Fratelli d'Italia avvenuto stanotte – affermano -. Un gesto intimidatorio che colpisce non solo una comunità politica, ma la libertà di partecipazione democratica di tutti i cittadini. Esprimiamo piena solidarietà ai militanti del circolo, da sempre impegnati con passione sul territorio".

