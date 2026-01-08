Il miglior ristorante di cucina cinese a Milano e altre cose buone in città nel weekend dal 9 all’11 gennaio 2026

Dal 9 all’11 gennaio 2026, scopri il miglior ristorante di cucina cinese a Milano, Gong Oriental Attitude. Nato nel 2015 dall’idea di Giulia Liu, il locale propone un’esperienza autentica e moderna della cucina cinese, offrendo anche altre proposte e attività in città durante il weekend. Un’occasione per apprezzare sapori genuini e scoprire le novità di Milano in un’atmosfera sobria e raffinata.

Gong Oriental Attitude nasce a Milano nel 2015 dal progetto di Giulia Liu, con l'intento di raccontare la cucina cinese in modo più profondo, autentico e contemporaneo rispetto agli stereotipi diffusi in Italia. Si trova in Corso Concordia e negli anni è diventato un punto di riferimento in città.

