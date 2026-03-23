TOP Teatri Off Padova vince il Premio Off 2026 con Flussi tra uomo ambiente e poesia

La terza edizione della rassegna AngolAzioni premia lo spettacolo che unisce teatro dal vivo, videoproiezione e musica, celebrando la creatività della scena padovana TOP Teatri Off Padova si aggiudica l’edizione 2026 del Premio Off. Selezionata tra le sei proposte protagoniste della rassegna AngolAzioni. Scorci dalla scena padovana, in scena al Teatro Maddalene lo scorso febbraio, la compagnia è stata premiata per Flussi, uno spettacolo contemporaneo che invita a riflettere sul fragile equilibrio tra uomo e ambiente, tra memoria, mito e presente. Il Premio Off è stato assegnato da una giuria composta da membri del Teatro Stabile del Veneto, dalle stesse compagnie partecipanti alla rassegna e dagli allievi del terzo anno dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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