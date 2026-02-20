Serena Brancale si aggiudica il Premio Lunezia con il brano Qui con Me, pochi giorni prima dell’inizio di Sanremo 2026. La cantante ha ottenuto il riconoscimento durante una cerimonia a La Spezia, dove è stata premiata per il testo poetico e la melodia coinvolgente della sua canzone. La vittoria apre ufficialmente la stagione musicale che porta alla celebre kermesse. La sua esibizione dal vivo ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

Manca ormai pochissimo a Sanremo 2026, ma Serena Brancale ha già portato a casa una vittoria. La cantante infatti ha vinto il Premio Lunezia con il brano Qui con me. Serena Brancale vince il Premio Lune4zia. La cantante ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per via del valore letterario del testo di Qui con me, la canzone che ha scelto di portare al Festival di Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato a Rai Radio 2 a pochissimi giorni dall’inizio della kermesse condotta da Carlo Conti e Laura Pausini. A svelare i motivi del premio il patron Stefano De Martino e la giornalista Selene Pascasi, che hanno sottolineato quanto il testo della cantante contenga “sfaccettature e un’armonia di scrittura che lo rendono potenzialmente musical-letterario”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, Serena Brancale vince il Premio Lunezia per Qui con Me

Leggi anche: Serena Brancale riceve il premio Lunezia per Sanremo 2026

Leggi anche: Sanremo 2026, Serena Brancale – «Qui con me»

Sanremo 2026, Serena Brancale in conferenza stampa parla di “Qui Con Me”, il brano per la mamma

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.