Sanremo 2026 Serena Brancale vince il Premio Lunezia per Qui con Me
Serena Brancale si aggiudica il Premio Lunezia con il brano Qui con Me, pochi giorni prima dell’inizio di Sanremo 2026. La cantante ha ottenuto il riconoscimento durante una cerimonia a La Spezia, dove è stata premiata per il testo poetico e la melodia coinvolgente della sua canzone. La vittoria apre ufficialmente la stagione musicale che porta alla celebre kermesse. La sua esibizione dal vivo ha attirato l’attenzione di molti appassionati.
Manca ormai pochissimo a Sanremo 2026, ma Serena Brancale ha già portato a casa una vittoria. La cantante infatti ha vinto il Premio Lunezia con il brano Qui con me. Serena Brancale vince il Premio Lune4zia. La cantante ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per via del valore letterario del testo di Qui con me, la canzone che ha scelto di portare al Festival di Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato a Rai Radio 2 a pochissimi giorni dall’inizio della kermesse condotta da Carlo Conti e Laura Pausini. A svelare i motivi del premio il patron Stefano De Martino e la giornalista Selene Pascasi, che hanno sottolineato quanto il testo della cantante contenga “sfaccettature e un’armonia di scrittura che lo rendono potenzialmente musical-letterario”.🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Serena Brancale riceve il premio Lunezia per Sanremo 2026
Leggi anche: Sanremo 2026, Serena Brancale – «Qui con me»
Sanremo 2026, Serena Brancale in conferenza stampa parla di “Qui Con Me”, il brano per la mamma
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con me. Il testo della canzone; Serena Brancale a Sanremo 2026 con Qui con me: testo e significato; Qui con me di Serena Brancale – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Sanremo 2026, chi vincerà: quote boom per Serena Brancale.
Sanremo 2026, arriva l’effetto Serena Brancale: per tutti i siti di scommesse la vincitrice sarà leiSanremo 2026, arriva l'effetto Serena Brancale: per tutti i siti di scommesse la vincitrice sarà lei. Buoni risultati anche per Ermal Meta ... telebari.it
Testo canzone Qui con me di Serena Brancale a Sanremo 2026 e significato/ Una ballata dedicata alla madreTesto canzone Qui con me di Serena Brancale a Sanremo 2026 e significato: l'artista pugliese dedica a sua madre scomparsa nel 2020 questo brano ... ilsussidiario.net
Sanremo 2026, Serena Brancale vince il Premio Lunezia per «Qui con me»: orgoglio pugliese - News x.com
Dalla tastiera di Serena Brancale a quella di Dargen D'Amico: i dettagli curiosi della nuova copertina di “TV Sorrisi e Canzoni” - facebook.com facebook