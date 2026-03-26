la mummia il nuovo film ha infranto una tradizione che durava da 27 anni

Il prossimo aprile arriverà nelle sale un nuovo film del franchise horror, segnando la fine di una tradizione durata 27 anni. La pellicola rappresenta un nuovo capitolo della saga, che ha attirato l'attenzione di pubblico e critica fin dalla sua nascita. La produzione coinvolge uno studio cinematografico noto e si basa su una trama che riprende elementi classici del genere.

Il prossimo aprile arriverà nelle sale un nuovo film del franchise horror che ripartirà con una nuova filosofia e con una strategia editoriale che non si presentava da quasi 30 anni Lee Cronin e Blumhouse sono pronti a regalare al pubblico un film horror di grande effetto con il loro nuovo capitolo della longeva saga de La mummia, e questo sembra accadrà anche per merito di una strategia editoriale precisa. L'ultimo film della Universal promette di essere più cupo e terrificante rispetto ai precedenti capitoli della saga de La mummia, come già anticipato dai trailer ad alto impatto del film. Un film vietato ai minori per la prima volta in 27 anni È ormai ufficiale che la versione di Cronin de La mummia avrà un forte orientamento horror, dato che è . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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