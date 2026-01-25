Si torna a parlare della saga di La Mummia, con voci che indicano un possibile coinvolgimento di Henry Cavill nel quarto capitolo. Dopo il ritorno dei protagonisti storici, questa indiscrezione suggerisce un nuovo antagonista interpretato dall’attore britannico. Al momento, si tratta di trattative non confermate, mentre l’attesa cresce tra i fan della serie e gli appassionati di cinema d’avventura.

Il franchise La Mummia sta ufficialmente risorgendo dalle sue ceneri. Dopo la conferma del ritorno dei protagonisti originali, una nuova indiscrezione sta scuotendo Hollywood: Henry Cavill sarebbe in trattative avanzate per interpretare l’antagonista principale in La Mummia 4. Secondo alcune fonti “ancora da confermare”, l’ex interprete di Superman sarebbe pronto a un radicale cambio di rotta nella sua carriera, abbandonando i panni dell’eroe per vestire quelli di una divinità antica o di un’entità sovrannaturale dotata di un potere immenso. I rumors parlano di un ruolo descritto come “ oscuro, carismatico e minaccioso “, capace di mettere seriamente in difficoltà la famiglia O’Connell. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - La Mummia 4 | Henry Cavill sarà nel nuovo film della saga?

