Inzaghi ha infranto una maledizione all'Al Hilal che durava da 14 anni battendo l'Al Nassr di Ronaldo

Simone Inzaghi ha conquistato la sua prima vittoria al derby di Riad, battendo l'Al Nassr di Ronaldo. Con questa affermazione, ha rotto una serie negativa di 14 anni per l'Al Hilal, che ora si trova in vantaggio di sette punti e potrebbe conquistare il titolo già in questa stagione. Un risultato che segna un momento importante per il club e il suo allenatore.

