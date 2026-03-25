Dopo il repulisti l’agenda da reinventare | le prossime mosse di Meloni

Dopo la sconfitta al referendum, si apre una fase di riorganizzazione politica. Mercoledì 25 marzo, il capo del governo si recherà in Algeria per una visita ufficiale. La vicenda ha portato a una revisione delle priorità e delle strategie del governo, con l’obiettivo di affrontare le conseguenze della consultazione popolare e pianificare i prossimi passi.

Prima il repulisti dentro il Governo e dentro Fratelli d’Italia: via tutti coloro che hanno problemi con la giustizia, si riparte dalla legalità. Poi, dopo la missione di oggi in Algeria per rafforzare una relazione già strategica sull’energia e il gas, la ridefinizione di un’agenda stravolta a un anno dal voto per le elezioni politiche. Giorgia Meloni riparte così dopo la sconfitta referendaria. Ira e pulizia, priorità e strategia. La reazione di getto alla vittoria del No alla riforma della magistratura è stata la più dura: pretendere e ottenere le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e della capo di gabinetto del Guardasigilli Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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