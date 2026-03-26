La migliore peggiore band di sempre

Le Shaggs, band formata da tre sorelle, non avevano competenze musicali e il loro unico album è stato pubblicato senza particolari aspettative. Nonostante le critiche, il disco ha influenzato alcuni musicisti e ha anticipato elementi caratteristici del punk. La loro musica è diventata oggetto di discussione tra appassionati e studiosi, che la analizzano come esempio di approccio outsider.

In una famosa lista nella quale il cantante dei Nirvana Kurt Cobain elencò i suoi 50 dischi preferiti di tutti i tempi, alcuni erano tra i più famosi della storia del rock alternativo, come Surfer Rosa dei Pixies, My War dei Black Flag, Entertainment! dei Gang of Four e Raw Power degli Stooges. Ma assieme a titoli così illustri ce n’era anche uno di una band femminile del New Hampshire quasi sconosciuta: Philosophy of the World delle Shaggs. È l’unico disco che abbiano mai realizzato. I tre membri del gruppo, le sorelle Dorothy (voce e chitarra solista), Betty (chitarra ritmica) e Helen Wiggin (batteria), lo pubblicarono nel 1969. Anche se quando uscì non esisteva ancora come genere, Philosophy of the World è un disco che ha molto a che fare col punk, sia negli approcci che nell’intenzione. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La migliore peggiore band di sempre Articoli correlati La classifica delle auto di Formula 1, dalla peggiore miglioreNella Formula 1 la classifica è tutto: stabilisce chi vince una gara e chi, alla fine, si laurea campione del mondo. Leggi anche: Le città in Toscana con il clima migliore e peggiore: la classifica [Classifica] Symphony X: gli album dal peggiore al migliore Tutti gli aggiornamenti su migliore peggiore Argomenti discussi: La top 10 delle hit dei BTS; Le 10 canzoni migliori dei BTS.