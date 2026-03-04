La classifica delle auto di Formula 1 dalla peggiore migliore

Nella Formula 1, la classifica determina chi si aggiudica le gare e chi conquista il titolo di campione del mondo. I punti sono assegnati in base alle posizioni di arrivo, e alla fine della stagione si stabilisce la posizione generale di ogni pilota e team. La lotta per le prime posizioni si fa sempre più serrata, con ogni gara che può cambiare le sorti della classifica.

Nella Formula 1 la classifica è tutto: stabilisce chi vince una gara e chi, alla fine, si laurea campione del mondo. Eppure, esiste una graduatoria molto meno decisiva che è quasi un gioco di società: quella delle monoposto più belle. Perché, al di là delle linee seducenti o delle livree più riuscite, ciò che conta davvero è la velocità, la costanza sul giro, l'affidabilità. Ogni anno, però, è impossibile resistere alla tentazione di stilare la nostra personale top list estetica. Anche perché la stagione di Formula 1 sta per ricominciare. A tre mesi dall'ultimo GP del 2025, la F1 torna in pista l'8 marzo con il Gran Premio d'Australia. Da lì, altre 23 gare comporranno il Mondiale 2026, al termine del quale verrà incoronato un nuovo re.