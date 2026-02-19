Bagnoli sopralluogo della Procura al cantiere dell'America's Cup Il sindaco | Pronti a collaborare

La Procura di Napoli ha effettuato un sopralluogo nel cantiere di Bagnoli dedicato all'America’s Cup, per verificare lo stato dei lavori e le eventuali criticità. I magistrati hanno esaminato le aree di costruzione e i materiali utilizzati, ottenendo dettagli sulla gestione delle infrastrutture. Il sindaco Manfredi ha assicurato la piena disponibilità dell’amministrazione a collaborare e a fornire tutte le informazioni richieste. Intanto, il cantiere prosegue con l’obiettivo di rispettare le tempistiche previste. La visita si è conclusa con la promessa di ulteriori controlli in futuro.

