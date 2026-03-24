Sienna Miller è stata scelta come nuova protagonista delle campagne di Charlotte Tilbury. L'attrice ha posato in look ispirati a un’atmosfera romantica, con tonalità tenui che richiamano l'estetica di Cime Tempestose. La collaborazione si concentra sulla promozione di una linea di prodotti di bellezza, con immagini che mostrano la sua interpretazione di uno stile delicato e naturale.

La naturale sintonia tra i talenti rispecchia il messaggio stesso della campagna, una bellezza autentica, effortless e profondamente personale. Immersa tra prati ondulati e paesaggi in fiore, la scenografia rigogliosa diventa una metafora visiva dei prodotti protagonisti della campagna. Proprio come l’ambiente appare morbido, fresco e vibrante di vita, il nuovo Pillow Talk Blush Balm Lip Tint di Charlotte e le palette in edizione limitata Pillow Talk Beauty Soulmates donano un look romanticamente effortless, giovane e radioso, labbra dall’effetto just-kissed e guance naturalmente love-blushed. Dal nude ai colori euforici dell'amore... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sienna miller è la nuova musa di Charlotte Tilbury

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Tutto quello che riguarda Charlotte Tilbury

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