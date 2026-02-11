Clienti dimezzati per colpa delle Olimpiadi | un ristoratore vicino all'Arena che ospita i giochi a Milano

Un ristoratore vicino all’Arena di Milano si lamenta: i clienti sono quasi dimezzati. Da settimane, il locale fatica a riempirsi, mentre il traffico in zona è paralizzato e i turisti sono praticamente spariti. La causa, secondo il ristoratore, sono le Olimpiadi, che stanno portando via affari e visitatori. La situazione si fa sempre più difficile per chi lavora nel cuore della città.

Clienti dimezzati, traffico bloccato e turisti assenti. "Le Olimpiadi ci stanno danneggiando", la denuncia a Fanpage.it. di un ristoratore vicino all'Arena dove si stanno svolgendo i giochi.

