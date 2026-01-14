Pandoro gate Chiara Ferragni prosciolta dall' accusa di truffa | un mese fa era sul Lago di Como al Villa d’Este
Chiara Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata nel procedimento riguardante le operazioni commerciali del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Il caso, noto come “Pandoro gate”, si è concluso in tribunale circa un mese dopo il suo soggiorno al Villa d’Este sul Lago di Como. La decisione chiarisce la posizione della influencer rispetto alle accuse iniziali.
Il “Pandoro gate” arriva al punto finale in tribunale: Chiara Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata nel procedimento legato alle operazioni commerciali del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. La decisione è maturata al termine del rito. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa aggravata: si chiude il «Pandoro gate»
Leggi anche: Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa, si chiude il «Pandoro gate»: «Siamo tutti commossi, mi riprendo la mia vita. Finito un incubo»
È il giorno della sentenza per Chiara Ferragni: dalla fuga dei brand dopo il Pandoro-Gate alla chiusura dei negozi e i licenziamenti, il tramonto della favola social; Chiara Ferragni e il Pandoro gate, è il giorno della verità. Oggi la sentenza del processo per truffa aggravata; Giorno decisivo: Oggi la sentenza sul Pandoro-Gate di Chiara Ferragni, ecco tutto quello che c'è da sapere |; Pandoro Gate, oggi la sentenza su Chiara Ferragni: cosa rischia.
Assolta Chiara Ferragni, la sentenza sul Pandoro Gate: ecco cosa ha deciso il Tribunale - Il Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata nel procedimento noto come Pandoro Gate. alfemminile.com
Chiara Ferragni, assoluzione piena: il Pandoro Gate finisce qui (per ora) - Chiara Ferragni era imputata per truffa aggravata nei presunti casi di pubblicità ingannevole legati a prodotti venduti come collegati a fini benefici, ma il Tribunale ha escluso qualsiasi intenzione ... iodonna.it
Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa per il Pandoro Gate: «Finito incubo, riprendo in mano la mia vita» - Il processo vede imputata Chiara Ferragni per truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali “Pandoro Balocco Pink Christmas” ... msn.com
Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook
Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa, si chiude il "Pandoro gate": «Siamo tutti commossi, mi riprendo la mia vita. Finito un incubo» x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.