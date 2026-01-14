Pandoro gate Chiara Ferragni prosciolta dall' accusa di truffa | un mese fa era sul Lago di Como al Villa d’Este

Chiara Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata nel procedimento riguardante le operazioni commerciali del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Il caso, noto come “Pandoro gate”, si è concluso in tribunale circa un mese dopo il suo soggiorno al Villa d’Este sul Lago di Como. La decisione chiarisce la posizione della influencer rispetto alle accuse iniziali.

