Al Teatro Socjale è in programma uno spettacolo dedicato alla vita di don Peppe Diana, sacerdote ucciso per aver denunciato la criminalità organizzata nella sua comunità. Lo spettacolo ripercorre il suo martirio e narra anche le vicende dei giovani coinvolti nella lotta contro la camorra. L’evento è rivolto principalmente alle scuole, per sensibilizzare gli studenti su questi temi.

"La legalità non si insegna solo sui libri, ma si respira attraverso la forza delle testimonianze", spiega l'assessore alla Legalità Giancarlo Schiano Uno spettacolo che racconta il martirio di don Peppe Diana, che lottava contro la camorra a Casal di Principe, ma anche le storie dei giovani che finiscono, loro malgrado, nella morsa di questa piaga della società. Al cuore dello spettacolo della compagnia pugliese c'è stata una narrazione moderna e intensa, capace di svelare la "macchina del fango" utilizzata dalle mafie e la potenza della dignità umana. A partecipare all'evento è stato anche l’assessore alla Legalità Giancarlo Schiano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - La lotta di don Peppe Diana rivive al Teatro Socjale con uno spettacolo per le scuole

Articoli correlati

Don Peppe Diana, al via il processo di beatificazione per il parroco ucciso dalla camorraÈ stato avviato il percorso per la beatificazione di don Giuseppe Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994 a Casal di Principe.

Leggi anche: Don Peppe Diana verso gli altari: arriva l’annuncio del processo di beatificazione

Aggiornamenti e notizie su Peppe Diana

Temi più discussi: 32° anniversario dell’uccisione di Don Giuseppe Diana; Don Peppe Diana, il prete che non ebbe paura di parlare; Ucciso dalla camorra: ora la Chiesa lo riconosce martire; Don Peppe Diana, inizia l’iter per la beatificazione.

Al Teatro Socjale in scena la storia di don Peppe DianaUn teatro pieno di studenti per riflettere su legalità, coraggio e responsabilità. Nella mattinata del 25 marzo, al Teatro Socjale è andato in scena lo spettacolo Non è stata la mano di Dio del Teat ... ravennawebtv.it

Il ricordo di Don Peppe Diana nelle parole della cugina MarisaNAPOLI (Di Anna Calì) - Il 19 marzo non è solo il giorno della festa di San Giuseppe. A Casal di Principe è soprattutto il giorno della memoria. È la data in ... napolivillage.com

Nuovissimo appuntamento al Teatro Don Peppe Diana! “LA CICOGNA DEL VICINO” di e con Rosario Minervini e Ciro Esposito sabato 11 aprile 2026 ore 20:30 domenica 12 aprile 2026 ore 18:00 appuntamento da non perdere! contattaci per m - facebook.com facebook

Nel 32° anniversario dell’omicidio di don Peppe #Diana, il sacerdote impegnato nella la lotta alla #camorra, il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, ha annunciato ufficialmente l’avvio del processo per il riconoscimento del martirio del prete. x.com