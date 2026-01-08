Il volume è troppo alto | prende la pistola e fa fuoco contro la cassa audio del negozio

Un uomo, disturbato dal volume elevato degli altoparlanti di un negozio vicino, ha reagito sparando contro la cassa audio. L’episodio si è verificato in un'area residenziale, dove il proiettile ha perforato la struttura dell’altoparlante. L’azione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità stanno valutando eventuali conseguenze legali e di sicurezza.

Infastidito dal rumore degli altoparlanti ha sparato a bruciapelo in direzione del negozio vicino a casa sua forando con un proiettile una cassa audio posizionata sul muro di cinta dell'esercizio. È successo ad Acireale, nel Catanese, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 59 anni (ora ai. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Infastidito dal volume troppo alto spara contro la cassa acustica di un negozio: arrestato 59enne Leggi anche: La legnaia prende fuoco: corsa contro il tempo dei vigili del fuoco Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Videogiochi, spesso il volume è troppo alto: rischio sordità o acufene - Chi gioca ai videogiochi potrebbe rischiare di perdere l’udito in modo permanente o di andare incontro ad acufene (il ronzio persistente nell’orecchio). corriere.it Volume troppo alto in auto. Per la Cassazione adesso è reato - L'ha deciso la Cassazione ROMA – Sanzioni fino a 309 euro e – in alcuni casi – ... diregiovani.it Poco volume Troppo crespo Capelli difficili da controllare Ogni esigenza ha il suo prodotto giusto. Nel nostro salone The Barber & Co trovi l’alleato ideale per dare carattere al tuo look. Scegli il tuo prodotto Polvere Texturizzante volume immediato, text - facebook.com facebook Rispetto al primo volume de Le guerre di Lucas, il secondo non ha bisogno di prendersi del tempo per presentare i vari personaggi: sappiamo già chi è George Lucas e sappiamo anche che cosa sta facendo; dopo il successo del primo film di Guerre Stellari, x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.