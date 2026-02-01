Una sparatoria si è verificata nel quartiere Rogoredo a Milano. Un rapinatore ha rubato la pistola a una guardia giurata e ha aperto il fuoco contro la Polizia. Gli agenti hanno risposto, ferendo l’uomo. La scena si è svolta tra strada e vicoli, con momenti di tensione alta. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori e le forze dell’ordine, che ora cercano di ricostruire l’accaduto.

A Milano, nel quartiere Rogoredo, una sparatoria è avvenuta dopo che un rapinatore ha aggredito una guardia giurata e le ha rubato la pistola. Intercettato in strada, l’uomo avrebbe sparato contro una pattuglia, con la Polizia che ha risposto al fuoco e lo ha colpito, ferendolo gravemente. Nessun agente risulta ferito, rilievi in corso. La sparatoria a Milano Rogoredo Nel primo pomeriggio di oggi – domenica 1 febbraio – a Milano, si è verificata una sparatoria tra la Polizia e un uomo che, secondo le prime ricostruzioni, aveva appena rapinato una guardia giurata della pistola di servizio. L’intervento si è sviluppato nell’area di Rogoredo, tra via Caviglia e la zona di via Cassinis, dove l’uomo è stato intercettato durante le ricerche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sparatoria a Milano Rogoredo, rapinatore ruba la pistola a una guardia e apre il fuoco contro la Polizia

Approfondimenti su Milano Rogoredo

Una sparatoria si è verificata questa mattina a Milano, nel quartiere di Rogoredo.

Un giovane di 25 anni ha rapinato una guardia giurata a Rogoredo, prendendole la pistola e colpendola alla testa con un bastone.

