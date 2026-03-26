Un ragazzo di 13 anni ha scritto un messaggio online in cui afferma che ucciderà la sua insegnante di francese, aggiungendo che la donna si prende spesso gioco di lui. Il testo, definito un

Un gesto studiato nei minimi dettagli, premeditato e, per di più annunciato in una sorta di manifesto online. A rivelare l’inquietante retroscena sull’accoltellamento di Chiara Mocch i, l’insegnate 57enne ferita mercoledì mattina nella scuola media di Trescore Balneario, è una chat su un gruppo Telegram cui partecipa lo studente 13enne, autore della folle aggressione. Qui viene pubblicato il video dell’agguato, girato col telefonino acceso che il ragazzo aveva in qualche modo “imbragato” ai vestiti che indossava: un paio di pantaloni mimetici e la maglietta bianca con scritto vendetta e in faccia una maschera con il teschio. La foto della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il “manifesto” choc del 13enne di Trescore: “Ucciderò la mia insegnante di francese. Le piace prendermi di mira”

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