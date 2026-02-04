Vannacci ora Fdi teme una Lega svuotata e l’erosione di voti Da rifare i calcoli sulla nuova legge elettorale

Fratelli d’Italia guarda con preoccupazione all’erosione di voti e alla possibile svuotamento della Lega di Matteo Salvini. Nei circoli di Fratelli d’Italia si discute già di rifare i calcoli sulla nuova legge elettorale, convinti che la crescita del partito di Giorgia Meloni possa essere messa a rischio. L’aria tra i membri del partito è tesa, e l’attenzione si concentra sul pericolo che la Lega perda terreno, anche a causa della sottovalutazione del peso di figure come Vannacci.

Dalle parti di Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, l’ira nei confronti di Matteo Salvini e della sottovalutazione del pericolo Vannacci è malcelata. «A noi la Lega serve non forte, ma non morta», mormorano fuori dai denti i colonnelli. Invece, con il 3% che i sondaggisti oggi attribuiscono al nuovo movimento del generale e con un Carroccio che naviga tra il 7 e l’8%, è considerato più che concreto il rischio di una Lega defunta, che non arrivi neppure alla soglia di sbarramento del 4% ipotizzata nelle ultime settimane per la nuova legge elettorale. Che l’addio di Vannacci sia « potenzialmente deflagrante per la coalizione» di centrodestra, a microfoni spenti, non lo nega nessuno, né dentro Fdi né dentro Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

