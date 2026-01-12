Legge elettorale la Lega frena | Non è una priorità

A pochi giorni dalla conferenza stampa di Giorgia Meloni, in cui ha annunciato la volontà di riformare la legge elettorale nel 2026, la Lega ha dichiarato di non considerare questa modifica una priorità al momento. La posizione del partito di Matteo Salvini si inserisce in un contesto di approfondimenti e valutazioni sul tema, mantenendo una posizione di prudenza rispetto ai tempi e alle modalità di eventuali cambiamenti del sistema di voto attuale.

A tre giorni dalla conferenza stampa annuale in cui la premier Giorgia Meloni ha ufficialmente inserito la riforma della legge elettorale tra le priorità del 2026, arriva dalla Lega un nuovo stop a una modifica dell'attuale sistema di voto. "Per noi non è una priorità", dice Stefano Candiani ospite a SkyTg24. Per il deputato leghista, "man mano che ci si avvicinerà alla scadenza della legislatura diventerà un tema". Una tempistica che stride con quella ipotizzata da Fdi, ovvero arrivare a un primo sì entro l'estate. Nel corso dell'incontro con la stampa parlamentare, Meloni ha riferito l'esistenza di "interlocuzioni" con le opposizioni "anche se non necessariamente al mio livello".

Legge elettorale simil premierato, ma per la Lega «non è una priorità» x.com

La Premier farà un giro di consultazioni sulla legge elettorale. Il governo teme che se la legge viene decisa nello stesso anno delle elezioni - cioè il 2027 - potrebbe essere impugnata dal Tribunale e finire davanti alla Consulta visto che il Consiglio d'Europa h - facebook.com facebook

