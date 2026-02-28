EA Sports ha annunciato che Wayne Rooney, con un punteggio di 92, torna a far parte delle Sfide Creazione Rosa con la versione Icona della Squadra dell’Anno (TOTY). La novità più attesa della serata riguarda la disponibilità di questa carta speciale, che permette ai giocatori di aggiungere Rooney alla propria rosa. La versione Icona è ora accessibile nel gioco.

Il contenuto più atteso della serata è finalmente disponibile tra le Sfide Creazione Rosa. EA Sports ha rilasciato la versione Icona della Squadra dell’Anno (TOTY) di Wayne Rooney. Una carta che celebra la potenza pura e la classe dell’attaccante inglese, ora ottenibile tramite una sfida a lungo termine che metterà alla prova le riserve del vostro club. Per sbloccare questa versione non scambiabile, avrete a disposizione circa 21 giorni. Ecco le sfide principali da completare: Il costo stimato si aggira intorno a cifre importanti (le tre rose finali da 89 superano i 100.000 crediti l’una), rendendolo un investimento per chi punta al top assoluto. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

SBC Icona TOTY: Wayne Rooney (92) – Il ritorno di "Wazza" è realtà!

