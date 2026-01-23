Moreo fa tremare la capolista Poi l' Inter si scatena e segna sei gol al Pisa

Nel match tra Inter e Pisa, i nerazzurri dominano sul campo e si impongono con un risultato di 6-2. Moreo apre le marcature per il Pisa, ma l'Inter risponde prontamente con sei reti, tra cui due di Moreo e altre di Zielinski, Lautaro Martinez e F. La partita si conclude con un risultato ampio e dimostra la forza dell'Inter in questa occasione.

Inter - Pisa 6-2 Marcatori: 12' pt Moreo, 23' pt Moreo, 39' pt Zielinski (rig), 41' pt Lautaro Martinez, 47' pt F.P.Esposito; 37' st Dimarco, 41' st Bonny, 48' st Mkhitaryan Inter (3-5-2): Sommer 4.5; Bisseck 6, De Vrij 6, Bastoni 6.5; Luis Henrique 5 (34'pt Dimarco 8), Sucic 6.5 (16'st Barella 6.5), Zielinski 7, Mkhitaryan 6.5, Carlos Augusto 6.5 (35'st Akanji sv); L.Martinez 7 (35'st Bonny 6.5), F.P.Esposito 7.5 (16'st M.Thuram 6.5). In panchina: Di Gennaro, J.Martinez, Acerbi, Frattesi, Diouf, Darmian, Cocchi, Bovo. Allenatore: Chivu 7. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sommer sbaglia, Moreo segna da centrocampo: ‘frittata’ nerazzurra ed eurogol in Inter-PisaDurante l'incontro di Serie A tra Inter e Pisa, l'Inter ha subito un gol da centrocampo in un episodio caratterizzato da errori difensivi e una gestione non impeccabile della fase di costruzione.

