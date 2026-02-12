Palermo vandalismo nel centro | senzatetto danneggia auto magistrati nel mirino e welfare sotto pressione

Vandali nel cuore di Palermo. Questa notte, alcuni senzatetto hanno danneggiato diverse auto, sfregiandole con tagli e gomme squarciate. La scena si ripete in zone centrali, creando tensione tra i residenti. Nel frattempo, le forze dell’ordine sono sotto pressione, con i magistrati e gli avvocati nel mirino di chi li accusa di non fare abbastanza. La situazione del welfare locale si fa sempre più difficile, e ora si teme che questi episodi aumentino.

La polizia indaga su una senzatetto che da giorni danneggia le auto nel centro di Caltanissetta.

Durante l’evento a Rivisondoli, Matteo Salvini ha ribadito l’importanza dell’unità interna alla Lega, definendola una vera e propria famiglia.

