Primarie passettino avanti Duro confronto sulle regole

Al circolo di Bonelle si è svolto il secondo incontro del tavolo della coalizione di centrosinistra, con un confronto acceso sulle regole delle primarie. Sono stati rimossi festoni e palloncini, lasciando spazio a un clima più teso e meno festoso. Alla fine della riunione, una fumata grigia ha annunciato l'esito della discussione.

Festoni e palloncini, al circolo di Bonelle, non ci sono più. Lo scenario per il secondo appuntamento del tavolo della coalizione di centrosinistra è decisamente più grigio, come la fumata che è emersa a fine confronto. Perché l'ufficialità delle primarie ancora non c'è: trovata la quadra sulla data, domenica 12 aprile, a far discutere è il regolamento. Fuori dalla stanza dei bottoni gli avventori del circolo giocano a Burraco, ma visto il clima nel quartier generale dem sarebbe stato più appropriato un Risiko. Una guerra di logoramento che si chiude con un punto per parte: il fronte 'nesiano' rinnega il voto allargato agli over 16 e ai...