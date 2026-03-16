Alle elezioni comunali di oggi in Francia, i cittadini hanno votato per eleggere i nuovi sindaci in molte municipalità del paese. Il partito di estrema destra ha ottenuto una vittoria significativa, mentre la sinistra, che aveva avuto buoni risultati nel 2020, si presenta più indebolita a livello nazionale. La consultazione ha coinvolto un’ampia partecipazione su tutto il territorio francese.

Le municipalità francesi oggi al voto per eleggere una fitta schiera i nuovi sindaci. La sinistra ha ottenuto un buon risultato in tutta la Francia alle ultime elezioni comunali del 2020 ma si è presentata a questo appuntamento elettorale indebolita a livello nazionale. Sorvegliata speciale, ovviamente, Parigi, così come alcune delle città conquistate la volta scorsa, come Nantes per i socialisti o Lione e Strasburgo per i Verdi. Parigi, Marsiglia, Lione e Le Havre si confermano i principali campi di prova di queste municipali che sembrano vaticinare già gli equilibri in vista della corsa all’Eliseo. Le vittorie del Rassemblement National. "In molti comuni, e non solo nelle città in cui eravamo uscenti, il Rassemblement National ha vinto al primo turno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Una vittoria enorme". Boom del partito di Le Pen alle municipali in Francia, schiaffo a Macron

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