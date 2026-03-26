Negli ultimi giorni, l’attenzione si è concentrata sulla decisione di investire 27 miliardi di dollari nella società tecnologica fondata da Peter Thiel. La finanza europea ha mostrato un forte interesse per questa azienda, nota per le sue applicazioni nel settore dei dati e dell’intelligenza artificiale. Nel frattempo, Thiel ha visitato il nostro Paese per partecipare a un ciclo di conferenze a tema religioso e filosofico.

Nei giorni scorsi Peter Thiel — l’anarco-capitalista della Silicon Valley che incarna il più greve conservatorismo di stampo libertario — ha visitato il nostro Paese per tenere le sue blindatissime lezioni sull’Anticristo. A poche ore dalla sua partenza, la piattaforma di giornalismo indipendente Follow the Money ha reso pubblica un’indagine focalizzata sui legami sempre più stretti tra gli attori chiave della finanza europea e la società da lui fondata, Palantir Technologies, leader nell’analisi dei big data e nel campo della sorveglianza globale. L’analisi dimostra come le più importanti banche e società di gestione patrimoniale del... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La finanza europea scommette su Palantir: 27 miliardi di dollari per la “creatura” di Peter Thiel

Articoli correlati

I nuovi investimenti di Peter Thiel: due miliardi di dollari sui collari per mucche gestiti dall’IAIl multimiliardario Peter Thiel, ha puntato 2 miliardi di dollari su una startup neozelandese che gestisce le mandrie con l'IA.

Peter Thiel (Palantir) a Roma per conferenze sull’Anticristo, è polemicaPeter Thiel, miliardario della Silicon Valley e creatore del gigante dell’intelligenza artificiale applicata all’intelligence e alla sorveglianza...

Una selezione di notizie su Peter Thiel

La finanza europea scommette su Palantir: 27 miliardi di dollari per la creatura di Peter ThielNei giorni scorsi Peter Thiel — l’anarco-capitalista della Silicon Valley che incarna il più ... msn.com

Ho seguito le lezioni romane di Peter Thiel sull’Anticristo e vi dico che...Parla il saggista Andrea VenanzoniIl fondatore di Palantir non ha mai attaccato il Papa. Ed è forte la sua critica a quell’impero delle norme che è l’Unione Europea ... milanofinanza.it