La fija r’masta commedia dialettale per Alzheimer Marche

Una serata di divertimento si è svolta a Montecarotto a favore dell’associazione Alzheimer Marche, con la rappresentazione di “La fija r’masta”. La commedia in dialetto jesino, scritta da Loris Papaveri, è stata interpretata dalla Compagnia Amatoriale Dialettale Straccamerigge e si è svolta in due atti.

MONTECAROTTO - Una serata di divertimento a beneficio dell’associazione Alzheimer Marche, con “La fija r’masta”, commedia brillante in due atti in dialetto jesino di Loris Papaveri, portata in scena dalla Compagnia Amatoriale Dialettale Straccamerigge. L’appuntamento è sabato 28 marzo 2026, ore 21:00, al Teatro comunale di Montecarotto. L’allestimento prevede adattamento e regia di Stefano Schiavoni e adattamento e vice regia di Francesco Beccaceci. L’incasso è per una raccolta fondi a beneficio dell’Associazione Alzheimer Marche Odv Ets. Ingresso a pagamento (15 euro – posto unico) con prenotazione via telefonica o per messaggio Whatsapp al numero 371 321 5869 (Dario). 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - “La fija r’masta”, commedia dialettale per Alzheimer Marche Articoli correlati Comicità e tradizione, doppio appuntamento con la commedia dialettale all’Oratorio ManfrediniAll’Oratorio e Circolo Manfredini di Agazzano tornano gli appuntamenti con la commedia dialettale. La commedia dialettale “Al tre bigóte” porta sul palco risate e inclusioneUn appuntamento per trascorrere un pomeriggio tra teatro popolare, dialetto e buonumore.