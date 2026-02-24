Comicità e tradizione doppio appuntamento con la commedia dialettale all’Oratorio Manfredini

All’Oratorio e Circolo Manfredini di Agazzano tornano gli appuntamenti con la commedia dialettale. Sabato 14 marzo alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo "Ocio Ada, Ada Ida" della compagnia La Curt di Sigullon di Trevozzo. Il secondo appuntamento è in programma per sabato 28 marzo, sempre alle ore 21, con "Una cameriera per amante" portato sul palco dalla compagnia Allegra Combriccola di Borgonovo. Due serate all’insegna della comicità e della tradizione teatrale locale, aperte a tutta la comunità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Nuovo appuntamento con il teatro dialettale, torna in scena la comicità della Compagine di San TomèDopo la pausa natalizia, torna in scena la Compagine di San Tomè con il teatro dialettale.

Leggi anche: Appuntamento con il teatro dialettale, la compagnia Gad di Lugo torna con la commedia "La perpetua inamuréda"

