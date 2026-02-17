Cosa si mangia il Martedì Grasso in Puglia | sapori autentici tra tradizione e festa

Il Martedì Grasso in Puglia diventa un momento di festa perché le famiglie preparano piatti tradizionali per celebrare la fine del Carnevale. Le tavole si riempiono di specialità come le chiacchiere e le pettole, che vengono fatte in casa con ingredienti semplici come farina, uova e zucchero. Quest’anno, molti hanno deciso di cucinare insieme, coinvolgendo anche i bambini, per mantenere vivo il gusto autentico delle ricette di una volta.

Tra fritti dorati, dolci di Carnevale e piatti della tradizione, il Martedì Grasso in Puglia è un'esplosione di sapori che celebra l'abbondanza e la convivialità In Puglia, il Martedì Grasso non è solo l'ultimo giorno di Carnevale: è una vera e propria celebrazione della cucina popolare. Qui il cibo racconta storie antiche, fatte di ingredienti semplici, ricette tramandate a voce e tavole imbandite senza mezze misure. Prima dell'inizio della Quaresima, si mangia con gusto, abbondanza e un pizzico di sana esagerazione. La tradizione del Martedì Grasso in Puglia nasce dalla stessa esigenza che accomuna molte regioni italiane: consumare tutti i cibi più ricchi prima del periodo di rinuncia.

Sabatino Citro ha creato la pizza “Croce” per celebrare i gusti autentici di Cilento e Valle dell’Irno, usando ingredienti locali come pomodori e olio extravergile.

Belmonte Mezzagno si appresta a ospitare l'evento “Colori e Profumi della Tradizione Enogastronomica”, un'occasione per scoprire e valorizzare i sapori autentici della cucina locale.

