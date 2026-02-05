Carnevale di Larderia | festa e tradizione si uniscono in una serata di colori e allegria

Il Carnevale di Larderia torna anche quest’anno, portando sfilate di maschere, musica e tanta allegria. La serata si svolgerà sabato 13 febbraio e coinvolgerà tutta la comunità, che si prepara a vivere un momento di festa e tradizione. Le strade si riempiranno di colori e di persone che vogliono divertirsi e condividere un po’ di spensieratezza. La manifestazione, che si ripete ogni anno, è diventata un appuntamento atteso da tanti residenti e visitatori.

**Carnevale di Larderia: il 13 febbraio, in una serata di colori e allegria** "Tutti uniti in allegria" – così si intitola il Carnevale di Larderia, evento culturale e comunitario che si terrà sabato 13 febbraio 2026, a Larderia, in provincia di Frosinone. L'evento, in programma dalle 18.00, è una manifestazione di grande impatto sociale, che punta a unire le persone in un'esperienza unica, con musica, danza, cibo e un tocco di tradizione locale. Il corteo inizia a partire dalla Contrada Bonfiglio, in Larderia Superiore, e attraverserà la piazza principale prima di proseguire verso Larderia Inferiore, in direzione Piazza Chiesa, accompagnato dal tramonto e con un'atmosfera sempre più vibrante.

