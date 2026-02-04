Comune di Salerno la Cgil denuncia lo smantellamento dei servizi | Sacrificata l' efficienza

La Cgil di Salerno denuncia lo smantellamento dei servizi comunali. Secondo il sindacato, la riorganizzazione degli uffici ha peggiorato l’efficienza e complicato la vita dei cittadini. In città si avverte un senso di disagio crescente, con uffici più lenti e meno disponibili. La polemica tra sindacato e amministrazione si fa sempre più forte.

La nuova geografia degli uffici comunali di Salerno spacca la macchina amministrativa e compromette l'efficienza dei servizi ai cittadini. È l'allarme lanciato dalla Fp Cgil Salerno, che contesta duramente il recente provvedimento di ridistribuzione dei settori, definendolo una scelta gestionale.

