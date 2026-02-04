Nella campagna inglese, i Labouristi sono alle prese con una critica che cresce. Secondo alcuni, le politiche sull’inclusività rischiano di trascurare le esigenze delle comunità bianche. La polemica si accende, e tra i residenti si fa sentire il malcontento per come vengono gestiti i temi dell’immigrazione e dell’integrazione. La situazione si fa più tesa, mentre i partiti cercano di rispondere alle critiche senza perdere il passo.

Nella campagna inglese qualcosa si sta incrinando, e non è una questione di pioggia o di sentieri fangosi. È la cartolina stessa che viene riscritta. Per la burocrazia londinese quel verde ordinato, quei villaggi di pietra e quei prati da romanzo sono diventati un problema politico: un ostacolo all’“inclusività”, una scenografia troppo “bianca” per il nuovo islamismo istituzionale. La campagna inglese cambia volto. Le autorità locali, seguendo i rapporti commissionati dal Defra, il dipartimento del governo britannico per l’Ambiente, stanno lavorando per rendere meno «irrilevanti» per alcune comunità territori considerati appannaggio della «classe media bianca». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

