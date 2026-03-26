Circa le notizie circolate in questi giorni, non c’è alcuna conferma che la direttiva anti corruzione approvata dal Parlamento europeo comporti l’obbligo per l’Italia di reintrodurre il reato di abuso d’ufficio. Le fonti ufficiali e i documenti ufficiali non indicano tale disposizione, e i rappresentanti istituzionali hanno chiarito che non ci sono cambiamenti in tal senso.

No, non è vero che la direttiva anti corruzione approvata giovedì dal Parlamento europeo obbligherà l’Italia a reintrodurre il reato di abuso d’ufficio. E’ questa la vera notizia sul provvedimento adottato a Bruxelles, attorno al quale si è invece scatenata un’opera surreale di disinformazione e strumentalizzazione politica. Chi pensava che il periodo delle fake news in materia di giustizia fosse finito col referendum è costretto a ricredersi. Gran parte degli organi di informazione ha completamente travisato i contenuti della direttiva, pubblicando la notizia secondo cui il testo “prevede l’abuso d’ufficio come reato” (alcuni quotidiani hanno pure prefigurato il rischio di una procedura di infrazione contro l’Italia). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La fake news sull'obbligo per l'Italia di reintrodurre l'abuso d'ufficio

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