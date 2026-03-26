La Fabbrica di San Pietro aderisce a Italia Virtute per il rating reputazionale digitale

Da agi.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fabbrica di San Pietro, ente vaticano responsabile della conservazione e valorizzazione della Basilica Papale di San Pietro, ha deciso di aderire a Italia Virtute, un progetto che assegna un rating reputazionale digitale e fornisce una certificazione. La partecipazione di questa istituzione segue l'iniziativa di altre realtà che stanno adottando strumenti online per migliorare la propria immagine e trasparenza.

AGI - La  Fabbrica di San Pietro, l' ente vaticano  che si occupa della  conservazione  e della  valorizzazione  della  Basilica Papale di San Pietro, aderisce a  Italia Virtute, progetto di  rating reputazionale digitale  e  certificato. "La ' centrale rischi onlife '  Italia Virtute  misura - si legge in una nota - l'effettivo grado di  fiducia  meritato sia da  operatori economici, sia da  consumatori. È un efficace  strumento di selezione dei fornitori  e di  qualificazione degli operatori economici, per i quali attesta il  merito reputazionale, utile per ottenere  punteggi premiali  nelle  procedure di gara ". Italia Virtute: affidabilità e legittimazione. 🔗 Leggi su Agi.it

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