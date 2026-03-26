La Fabbrica di San Pietro aderisce a Italia Virtute per il rating reputazionale digitale

La Fabbrica di San Pietro, ente vaticano responsabile della conservazione e valorizzazione della Basilica Papale di San Pietro, ha deciso di aderire a Italia Virtute, un progetto che assegna un rating reputazionale digitale e fornisce una certificazione. La partecipazione di questa istituzione segue l'iniziativa di altre realtà che stanno adottando strumenti online per migliorare la propria immagine e trasparenza.

AGI - La Fabbrica di San Pietro, l' ente vaticano che si occupa della conservazione e della valorizzazione della Basilica Papale di San Pietro, aderisce a Italia Virtute, progetto di rating reputazionale digitale e certificato. "La ' centrale rischi onlife ' Italia Virtute misura - si legge in una nota - l'effettivo grado di fiducia meritato sia da operatori economici, sia da consumatori. È un efficace strumento di selezione dei fornitori e di qualificazione degli operatori economici, per i quali attesta il merito reputazionale, utile per ottenere punteggi premiali nelle procedure di gara ". Italia Virtute: affidabilità e legittimazione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Fabbrica di San Pietro aderisce a Italia Virtute per il rating reputazionale digitale Articoli correlati Eni e Fabbrica di San Pietro lanciano il monitoraggio integrato della BasilicaSan Pietro nel futuro: Eni e Fabbrica di San Pietro avviano un monitoraggio digitale senza precedenti La Basilica di San Pietro, uno dei luoghi più... "Oltre il visibile", la missione digitale della Basilica di San PietroUn documentario e una mostra immersiva nei ventagli del cupolone ovest della Basilica di San Pietro per riscoprirne la storia e la struttura, “oltre... Tutto quello che riguarda La Fabbrica di San Pietro aderisce a... Temi più discussi: Conclusa la quarta edizione della Scuola delle Arti e dei Mestieri della Fabbrica di San Pietro: l’intervista a Padre Francesco Occhetta; Stazioni Romane, la Basilica di San Pietro in Vaticano; A San Pietro esposto il Volto Santo; La fabbrica delle suore. La Fabbrica di San Pietro aderisce a Italia Virtute per il rating reputazionale digitaleAGI - La Fabbrica di San Pietro, l'ente vaticano che si occupa della conservazione e della valorizzazione della Basilica Papale di San Pietro, aderisce a Italia Virtute, progetto di rating reputaziona ... msn.com Stazioni Romane, la Basilica di San Pietro in VaticanoLa V domenica di quaresima, l’ultima, il cammino stazionale si ferma di nuovo presso la tomba dell’ Apostolo Pietro in Vatica ... acistampa.com San Patrizio arriva alla Fabbrica di Pedavena Cremona Il momento perfetto per ritrovarsi, brindare e gustarsi una buona birra in compagnia. Scegli la tua birra preferita, alza il bicchiere e festeggia con noi questa serata speciale! Prenota il tuo tavolo e vie - facebook.com facebook