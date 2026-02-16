Eni e Fabbrica di San Pietro lanciano il monitoraggio integrato della Basilica
Eni e la Fabbrica di San Pietro hanno avviato un progetto di monitoraggio digitale della Basilica, per prevenire danni strutturali e preservare il monumento secolare. La tecnologia utilizzata permette di controllare in tempo reale lo stato delle pareti e dei pilastri, grazie a sensori installati in punti strategici. Questo sistema innovativo aiuta a intervenire tempestivamente in caso di criticità, assicurando la sicurezza e la conservazione del patrimonio artistico.
San Pietro nel futuro: Eni e Fabbrica di San Pietro avviano un monitoraggio digitale senza precedenti. La Basilica di San Pietro, uno dei luoghi più iconici del cristianesimo e simbolo di Roma, è al centro di un ambizioso progetto di monitoraggio strutturale integrato. Presentato il 16 febbraio 2026, “Oltre il visibile” – la collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e Eni – impiega tecnologie all’avanguardia per preservare la stabilità e la magnificenza del complesso monumentale, analizzando fondazioni, sottosuolo e struttura attraverso un modello digitale tridimensionale interattivo. L’iniziativa, nata nel contesto delle celebrazioni per i 400 anni della dedicazione della Basilica, rappresenta un passo significativo nella conservazione di un patrimonio millenario.🔗 Leggi su Ameve.eu
Nella Basilica di San Pietro lo sguardo della Madonna della Speranza
Nella maestosa cornice della Basilica di San Pietro, si conclude il Giubileo della Speranza con un evento di grande rilievo spirituale e culturale.
Giubileo 2025: Papa Leone XIV chiude la Porta Santa della Basilica di San Pietro
Il Giubileo 2025 si è concluso il 6 gennaio 2026 con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro da parte di Papa Leone XIV alle ore 9.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
