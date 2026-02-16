Eni e Fabbrica di San Pietro lanciano il monitoraggio integrato della Basilica

Eni e la Fabbrica di San Pietro hanno avviato un progetto di monitoraggio digitale della Basilica, per prevenire danni strutturali e preservare il monumento secolare. La tecnologia utilizzata permette di controllare in tempo reale lo stato delle pareti e dei pilastri, grazie a sensori installati in punti strategici. Questo sistema innovativo aiuta a intervenire tempestivamente in caso di criticità, assicurando la sicurezza e la conservazione del patrimonio artistico.

San Pietro nel futuro: Eni e Fabbrica di San Pietro avviano un monitoraggio digitale senza precedenti. La Basilica di San Pietro, uno dei luoghi più iconici del cristianesimo e simbolo di Roma, è al centro di un ambizioso progetto di monitoraggio strutturale integrato. Presentato il 16 febbraio 2026, “Oltre il visibile” – la collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e Eni – impiega tecnologie all’avanguardia per preservare la stabilità e la magnificenza del complesso monumentale, analizzando fondazioni, sottosuolo e struttura attraverso un modello digitale tridimensionale interattivo. L’iniziativa, nata nel contesto delle celebrazioni per i 400 anni della dedicazione della Basilica, rappresenta un passo significativo nella conservazione di un patrimonio millenario.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella maestosa cornice della Basilica di San Pietro, si conclude il Giubileo della Speranza con un evento di grande rilievo spirituale e culturale.

Il Giubileo 2025 si è concluso il 6 gennaio 2026 con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro da parte di Papa Leone XIV alle ore 9.

