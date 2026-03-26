Una docente si trova in ospedale dopo un episodio che ha suscitato preoccupazione tra studenti e colleghi. In un messaggio rivolto a chi la conosce, ha espresso la volontà di mantenere la fiducia nei giovani, nonostante le difficoltà vissute. La sua dichiarazione mira a trasmettere speranza e determinazione in un momento di difficoltà.

AGI - "So che quanto accaduto ha sconvolto molti di voi. Ha generato paure, domande, forse persino scoramento. Per questo vi dico: non lasciamoci vincere dal buio". È una lettera di ringraziamento a chi le è stato vicina ma anche di speranza, nonostante quello che è accaduto, per il futuro col sogno di tornare presto in classe. La professoressa Chiara Mocchi ha affidato al suo legale Angelo Lino Murtas le prime parole dopo essere stata vittima dell' accoltellamento da parte di un suo alunno di 13 anni in una scuola della provincia di Bergamo. "Adorati alunni, colleghi, genitori, soccorritori, personale sanitario, autorità, forze dell'ordine, familiari, giornalisti, e persone che mi avete circondato da subito di affetto e solidarietà - è l'incipit -. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La docente in ospedale: "Non lasciamoci vincere dal buio. Continuerò a credere nei giovani"

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