In difficoltà nel buio mentre scendono dal bivacco | soccorsi sei giovani

Ieri sera, il Soccorso alpino è intervenuto per sei giovani in difficoltà durante la discesa dal bivacco Manco, situato a circa 1250 metri nel territorio di Samolaco. Quattro ragazze e due ragazzi si sono trovati in difficoltà nel buio, richiedendo assistenza. L’intervento tempestivo ha permesso di garantire la sicurezza dei giovani e di riportarli in sicurezza a valle.

Attivazione del Soccorso alpino ieri sera, poco prima delle 21:00, per sei giovani — quattro ragazze e due ragazzi — rimasti in difficoltà durante la discesa dal bivacco Manco, nel territorio comunale di Samolaco, a circa 1250 metri di quota. L’allarme è scattato attraverso la centrale operativa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

