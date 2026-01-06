In difficoltà nel buio mentre scendono dal bivacco | soccorsi sei giovani

Ieri sera, il Soccorso alpino è intervenuto per sei giovani in difficoltà durante la discesa dal bivacco Manco, situato a circa 1250 metri nel territorio di Samolaco. Quattro ragazze e due ragazzi si sono trovati in difficoltà nel buio, richiedendo assistenza. L’intervento tempestivo ha permesso di garantire la sicurezza dei giovani e di riportarli in sicurezza a valle.

