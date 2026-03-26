La dipendenza dai social la responsabilità e le regole Anatomia di una sentenza

Da ilfoglio.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente sentenza affronta il tema della dipendenza da sostanze stupefacenti, con un focus sulla cocaina. La decisione si basa su analisi che evidenziano come questa droga influenzi il sistema nervoso centrale, contribuendo alla dipendenza. La questione riguarda anche le responsabilità legali e le regole da applicare in questi casi, con un'attenzione particolare agli effetti chimici e neurologici della sostanza.

Diavolo di social. Fanno male, ma far finta che non esistano non è la cura Come si dimostra che la cocaina crea dipendenza? Facile, si analizzano gli effetti sul sistema nervoso centrale. Come si dimostra per i social network? Un po’ più complesso, ma si può fare, almeno in tribunale. L’ha decretato una giuria californiana che ha ritenuto colpevoli Meta (Facebook e Instagram e WhatsApp) e YouTube di aver causato danni alla salute mentale di una ragazza, Kaley, ora ventenne, nella forma di pensieri suicidi, ansia e dismorfismo. Secondo i giurati i giganti del tech sapevano che le loro piattaforme sono pericolose, e hanno evitato di dirlo. La giuria ha riconosciuto la dipendenza di Kaley che ha iniziato a usare YouTube a 6 anni e Facebook a 9. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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