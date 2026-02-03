prevenzione tra i banchi stop al fumo nella scuola medici e studenti insieme

Medici e studenti si sono uniti questa mattina in un’assemblea nelle scuole per parlare di fumo e svapo. L’Ordine provinciale dei medici ha deciso di puntare sulla prevenzione tra i giovani, spiegando i rischi delle sigarette elettroniche. Un incontro diretto e senza giri di parole, per far capire ai ragazzi cosa comporta fumare o svapare fin dai primi anni.

L’ Ordine provinciale dei medici investe sulla salute delle nuove generazioni, partendo dai banchi di scuola e affrontando un tema molto vicino ai giovanissimi: il fumo e lo ’ svapo ’ con le sigarette elettroniche. Protagonista è la Commissione prevenzione, stili di vita, ambiente e sport con il progetto " Respiri freschi, futuro chiaro – scuola senza fumo ", iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Coinvolte al momento l’ Istituto comprensivo Primo Levi ed il Malaparte. Il referente è il dottor Leonardo Facchini e il coordinatore è il dottor Daniele Pozzessere che ieri insieme alla dottoressa Patrizia Gai, medico del Centro antifumo dell’Asl Toscana Centro, hanno incontrato alcuni studenti del Comprensivo Primo Levi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

