Mineo i carabinieri incontrano 120 studenti per promuovere la cultura della legalità

Un incontro a Mineo ha coinvolto 120 studenti presso l’Istituto Capuana, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità. L’evento, organizzato dai carabinieri etnei, ha rappresentato un momento di sensibilizzazione e informazione per le giovani generazioni sul valore del rispetto delle norme e della legalità nella società.

