Mineo i carabinieri incontrano 120 studenti per promuovere la cultura della legalità
Un incontro a Mineo ha coinvolto 120 studenti presso l’Istituto Capuana, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità. L’evento, organizzato dai carabinieri etnei, ha rappresentato un momento di sensibilizzazione e informazione per le giovani generazioni sul valore del rispetto delle norme e della legalità nella società.
Si è svolto presso l'aula magna dell'Istituto Comprensivo Luigi Capuana di Mineo, un incontro dedicato alla cultura della legalità, promosso dall'Arma dei carabinieri etnea e rivolto agli studenti delle scuole del territorio. All'iniziativa hanno partecipato circa 120 alunni delle scuole primarie.
Cultura della legalità, i Carabinieri incontrano gli studenti con la Fanfara del 10° RGT Campania
Nell'ambito del progetto promosso dall'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, si svolgono anche quest'anno incontri nella provincia di Avellino.
Cultura della legalità a Torella dei Lombardi, i Carabinieri incontrano gli studenti dell'Istituto "Criscuoli"
A Torella dei Lombardi, i Carabinieri hanno incontrato gli studenti dell'Istituto
I Carabinieri incontrano i giovani studenti di Torre MelissaProsegue l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nel promuovere la cultura della legalità tra le nuove generazioni. Nella giornata di oggi, i militari della compagnia Carabinieri di Cirò Marina hanno tenu ...
