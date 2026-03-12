La cultura della legalità attraverso un linguaggio vicino alle nuove generazioni

Oggi, 12 marzo, al centro culturale San Gaetano di Padova si tiene l’evento “Percorsi di legalità, in scena con la Polizia di Stato”. L’iniziativa coinvolge studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia ed è rivolta a diffondere un messaggio sulla cultura della legalità. La giornata prevede momenti di confronto e attività rivolte ai giovani.

Oggi, 12 marzo, al centro culturale San Gaetano di Padova, spazio all'evento "Percorsi di legalità, in scena con la Polizia di Stato", iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia, con l'obiettivo di promuovere la cultura della legalità attraverso un linguaggio vicino alle nuove generazioni. All'incontro hanno preso parte numerosi istituti scolastici del territorio, tra cui il liceo scientifico e delle scienze applicate "Eugenio Curiel", il liceo "Concetto Marchesi", l'istituto comprensivo III "Briosco", l'istituto "Giovanni Valle", l'istituto "Pietro Scalcerle", il liceo scientifico "Eugenio Curie", il liceo "Dante Alighieri", l'istituto "Leonardo da Vinci" e l'istituto comprensivo della Sculdascia di Casale di Scodosia.