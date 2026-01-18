Lucera si accorgono che il figlio neonato non dà segni di vita | morto in culla forse soffocato dal latte

Nella notte a Lucera, un neonato è stato trovato senza vita, probabilmente soffocato dal latte. La scoperta ha sconvolto la comunità e il sindaco ha espresso il suo dolore e sgomento. Un episodio che solleva interrogativi e richiama l’attenzione sulla sicurezza dei più piccoli. La vicenda è attualmente al centro dell’attenzione pubblica e delle indagini delle autorità competenti.

Il dramma nella notte nel comune del Foggiano. Sui social lo sgomento del sindaco: “Non riesco ad accettarlo. Non riesco a trovare nessuna giustificazione utile. Non dovrebbe essere possibile”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Tragedia a Lucera, neonato di tre mesi morto in culla. Il sindaco: "Il mio cuore è in frantumi"

A Lucera si è verificata la tragica perdita di un neonato di soli tre mesi. La notizia, comunicata dal sindaco Giuseppe Pitta, ha profondamente colpito la comunità. In queste ore, cittadini e autorità si stringono intorno alla famiglia colpita, mentre si attende l’esito delle indagini. La comunità si trova a vivere un momento di grande dolore e riflessione per questa scomparsa improvvisa. Vegliano il figlio morto in un incidente, ore dopo si accorgono che è un altro ragazzo: denunciato l’ospedale

